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Потенційні суперники збірної України U-19: сьогодні відбудеться жеребкування Євро-2024

Сьогодні 11:33 109 0
Потенційні суперники збірної України U-19: сьогодні відбудеться жеребкування Євро-2024
#збірна України U-19, #Євро-2024 U-19

Джерело - Чемпіон.

17 квітня у Белфасті відбудеться жеребкування фінального раунду Євро-2024. Збірна України U-19 дізнається своїх суперників.

Церемонія розпочнеться о 17:00 за київським часом. Відеотрансляція буде доступна на сайті УЄФА.

У чемпіонаті Європи візьмуть участь 8 команд

  • Північна Ірландія (господарі)
  • Україна
  • Франція
  • Італія
  • Іспанія
  • Туреччина
  • Норвегія
  • Данія

Турнір пройде з 15 по 28 липня. Учасників поділять на дві групи по чотири учасники. Перші два місця квартету проходять у півфінал.

Зазначимо, що Євро також є відбором на чемпіонат світу-2025 U-20, який пройде в Чилі. Від європейського регіону на турнір поїдуть п'ять команд: усі півфіналісти ЧЄ та переможець матчу за 5 сходинку, який між собою проведуть треті місця груп.

Нагадаємо, що юнацька збірна України впевненно перемогла швейцарців у вирішальному матчі кваліфікації, і посіла перше місце у квартеті зі Швейцарією, Латвією та Північною Македонією, вигравши всі поєдинки із загальним рахунком 8:0.

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