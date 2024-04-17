Потенційні суперники збірної України U-19: сьогодні відбудеться жеребкування Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

17 квітня у Белфасті відбудеться жеребкування фінального раунду Євро-2024. Збірна України U-19 дізнається своїх суперників.

Церемонія розпочнеться о 17:00 за київським часом. Відеотрансляція буде доступна на сайті УЄФА.

У чемпіонаті Європи візьмуть участь 8 команд

Північна Ірландія (господарі)

Україна

Франція

Італія

Іспанія

Туреччина

Норвегія

Данія

Турнір пройде з 15 по 28 липня. Учасників поділять на дві групи по чотири учасники. Перші два місця квартету проходять у півфінал.

Зазначимо, що Євро також є відбором на чемпіонат світу-2025 U-20, який пройде в Чилі. Від європейського регіону на турнір поїдуть п'ять команд: усі півфіналісти ЧЄ та переможець матчу за 5 сходинку, який між собою проведуть треті місця груп.

Нагадаємо, що юнацька збірна України впевненно перемогла швейцарців у вирішальному матчі кваліфікації, і посіла перше місце у квартеті зі Швейцарією, Латвією та Північною Македонією, вигравши всі поєдинки із загальним рахунком 8:0.