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06.04.2024 09:54 889

Криськів: Дуже хочу поїхати на Олімпіаду

Сьогодні 12:21 104 0
Криськів: Дуже хочу поїхати на Олімпіаду
#Збірна України з футболу, #Шахтар, #Дмитро Криськів, #Олімпіада-2024

Джерело - Український футбол.

Півзахисник донецького Шахтаря Дмитро Криськів розповів, що він дуже хоче поїхати на Олімпійські ігри-2024, які пройдуть у Франції.

Його слова передає Український футбол.

"Дуже хочу на Олімпійські ігри, адже від самого початку скликання цієї команди я знаходився разом із нею. Пам’ятаю усі матчі, увесь цей шлях і можу згадати лише приємні речі.

Сподіваюся, що тренер зможе залучити мене до такого великого турніру, а я покажу своє палке бажання", — сказав футболіст.

Нагадаємо, наприкінці березня олімпійська збірна України провела перший матч у своїй історії. Підопічні Руслана Ротаня поступилися Японії U-23 з рахунком 0:2. 

На груповому етапі Олімпійських ігор-2024 українська команда зіграє з Аргентиною, Марокко та одним із представників Азії, який стане відомий 3 травня. Олімпійський футбольний турнір розпочнеться з 24 липня й триватиме до 10 серпня.

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