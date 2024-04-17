Хаві: Ми не знали що змінити після вилучення Араухо

Головний тренер Барселони Хаві Ернандес розповів, що вилучення суттєво повпливало на хід матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Його слова передає УЄФА.

"Поки ми грали 11 на 11, то були добре організовані. Після вилучення хід матчу змінився повністю. Ми не знали що слід змінити, коли Рональда Араухо вилучили. Педрі відновлювався після м'язової травми, але нам потрібно було його володіння і контроль м'яча, як і бігова міць Рафіньї.

Ми могли зрівнювати, але Гюндоган влучив у штангу. Левандовський мав можливість зробити рахунок 2:0, але пробив зависоко. Ми змарнували хороші моменти, але нам було важко, адже ми грали вдесятьох. Було б цікаво подивитися, як склалася б гра, якби команди залишилися в рівних складах", — сказав наставник.