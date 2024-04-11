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07.04.2024 07:40 928

ПСЖ — Барселона 2:3: огляд матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні 00:42 116 0
ПСЖ — Барселона 2:3: огляд матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
#Барселона, #Ліга чемпіонів, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Французький ПСЖ вдома поступився іспанській Барселоні у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів з футболу сезону-2023/24.

Поєдинок завершився з рахунком 2:3.

У складі Барселони голами відзначились Рафінья (дубль) та Крістенсен. Зі свого боку в ПСЖ забивали Дембеле та Вітінья.

Ліга чемпіонів
1/4 фіналу, перший матч
10 квітня

ПСЖ - Барселона 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 37 Рафінья, 1:1 - 48 Дембеле, 2:1 - 51 Вітінья, 2:2 - 62 Рафінья, 2:3 - 77 Крістенсен

ПСЖ: Доннарумма, Маркіньос, Ернандес, Мендеш, Вітінья, Фабіан Руїс (Рамуш 86), Асенсіо (Барколя 46), Лi Канiн (Заїр Емері 61), Мбаппе, Дембеле, Беральдо.

Барселона: Тер Штеґен, Араухо, Кунде, Паредес, Канселу, де Йонг(Крістенсен 75), Роберто (Роберто 61), Гюндоган (Лопес 85), Рафінья (Торрес 76), Ямаль (Фелікс 61), Левандовський 

Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 16 квітня, на Олімпійському стадіоні в Барселоні.

У паралельному матчі мадридський Атлетико вдома здобув перемогу над дортмундською Боруссією.

Нагадаємо, що на стадії 1/8 фіналу каталонці пройшли італійський Наполі, а ПСЖ доволі впевнено переграв іспанський Реал Сосьєдад.

Напередодні відбулись інші матчі чвертьфіналів Ліги Чемпіонів, в яких Реал та Ман Сіті розписали нічию в матчі-трилері, а Арсенал та Баварія також сильнішого не виявили.

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