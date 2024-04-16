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Піхальонок відреагував на інтерес Жирони

Сьогодні 22:00 103 0
Піхальонок відреагував на інтерес Жирони
#Жирона, #СК Дніпро-1, #Футбольні трансфери, #Олександр Піхальонок

Джерело - sportarena.com.

Півзахисник збірної України та Дніпра-1 Олександр Піхальонок відреагував на інформацію про інтерес до нього зі сторони іспанської Жирони, за яку виступають українці Віктор Циганков та Артем Довбик.

Про це він заявив у коментарі Sportarena.

"Інформація про перехід у Жирону? Не дуже читаю такі новини. Та й ставлюся до таких публікацій обережно. У мене контракт із Дніпром-1. Зрозуміло, що влітку відкриється трансферне вікно і новин буде багато. Для мене, зараз, головне, відновитися після травми", - сказав Піхальонок.

У поточному сезоні півзахисник зіграв 29 матчів за свій клуб, забив 6 м'ячів та віддав 6 результативних передач.

Нагадаємо, Піхальонок травмувався на початку зустрічі проти Зорі, яка завершилася внічию (2:2). Нещодавно пресслужба дніпрян повідомила, що футболіст пропустить близько місяця.

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