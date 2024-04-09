Лідер Дніпра-1 травмувався на старті матчу з Зорею

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Дніпра-1 Олександр Піхальонок зазнав травми на перших хвилинах матчу 23 туру чемпіонату України проти Зорі.

Залишаючи поле, лідер дніпрян тримався за праве стегно. Вже на сьомій хвилині у складі Дніпра-1 відбулася вимушена заміна — замість Піхальонка вийшов Олег Очеретько.

Наразі невідомо, наскільки серйозна травма в Олександра. Цього сезону він забив 5 голів та віддав 6 результативних передач у 28 матчах за Дніпро-1 в усіх турнірах. Також зазначимо, що Піхальонок регулярно викликається в національну збірну України.