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Лідер Дніпра-1 травмувався на старті матчу з Зорею

Сьогодні 14:50 193 0
Лідер Дніпра-1 травмувався на старті матчу з Зорею
#СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Олександр Піхальонок, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Дніпра-1 Олександр Піхальонок зазнав травми на перших хвилинах матчу 23 туру чемпіонату України проти Зорі. 

Залишаючи поле, лідер дніпрян тримався за праве стегно. Вже на сьомій хвилині у складі Дніпра-1 відбулася вимушена заміна — замість Піхальонка вийшов Олег Очеретько. 

Наразі невідомо, наскільки серйозна травма в Олександра. Цього сезону він забив 5 голів та віддав 6 результативних передач у 28 матчах за Дніпро-1 в усіх турнірах. Також зазначимо, що Піхальонок регулярно викликається в національну збірну України. 

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