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Циганик: Жирона ще з літа цікавиться Піхальонком

Але навряд чи іспанський клуб перейде до активних дій цієї зими
Сьогодні 11:11 108 0
Циганик: Жирона ще з літа цікавиться Піхальонком
#Жирона, #СК Дніпро-1, #Олександр Піхальонок

Джерело - Чемпіон.

Іспанська Жирона справді цікавиться півзахисником Дніпра-1 Олександром Піхальонком.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик розповів у своїй програмі Циганик LIVE.

"Жирона справді цікавиться Піхальонком, але річ у тому, що Дніпро-1 теж має свої завдання на сезон.

Заплатити клаусулу 6 млн. євро? Не впевнений, що Жирона піде на це взимку. Думаю, що пропозицію щодо нього іспанці робитимуть уже влітку. І тоді обидва клуби вже розумітимуть свої бюджети, цілі та завдання.

Жирона цікавилася Піхальонком ще з літа. Після трансферу Довбика іспанці придивлялися і до Піхальонка, але тоді Дніпро-1 був не зацікавлений у продажу хавбека.

Є клаусула 6 млн євро, і подивимося, як далі розвиватимуться події", - сказав Циганик.

Раніше повідомлялося, що Жирона повісила цінник на Віктора Циганкова.

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