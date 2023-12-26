Циганик: Жирона ще з літа цікавиться Піхальонком

Іспанська Жирона справді цікавиться півзахисником Дніпра-1 Олександром Піхальонком.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик розповів у своїй програмі Циганик LIVE.

"Жирона справді цікавиться Піхальонком, але річ у тому, що Дніпро-1 теж має свої завдання на сезон.

Заплатити клаусулу 6 млн. євро? Не впевнений, що Жирона піде на це взимку. Думаю, що пропозицію щодо нього іспанці робитимуть уже влітку. І тоді обидва клуби вже розумітимуть свої бюджети, цілі та завдання.

Жирона цікавилася Піхальонком ще з літа. Після трансферу Довбика іспанці придивлялися і до Піхальонка, але тоді Дніпро-1 був не зацікавлений у продажу хавбека.

Є клаусула 6 млн євро, і подивимося, як далі розвиватимуться події", - сказав Циганик.