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07.04.2024 07:40 1129

Суд заборонив Барселоні змінювати технічного спонсора

Сьогодні 14:51 91 0
Суд заборонив Барселоні змінювати технічного спонсора
#Nike, #Барселона

Джерело - Sport.es.

Комерційний суд Барселони заборонив каталонському клубу розривати контракт із технічним спонсором Nike в односторонньому порядку.  

Про це повідомляє Sport.es. 

Зазначається, що запобіжні заходи не дозволяють клубу відмовитись від послуг бренду, або підписати контракт з іншою компанією, тож іспанський гранд намагається покращити фінансові умови договору в обмін на продовження співпраці. Наразі контракт з Nike чинний до 2028 року. 

Нагадаємо, керівництво Барселони не влаштовувала економічна складова контракту і перебої з постачанням екіпірування, тому Жоан Лапорта хотів достроково розірвати контракт із брендом. 

Раніше повідомлялося, що сторони провели переговори щодо можливості продовження контракту. Представники Nike зазначили, що після відходу Ліонеля Мессі співпраця стала менш вигідною, тому нова пропозиція буде нижчою за попередню, але залишиться кращою на ринку.

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