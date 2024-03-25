Барселона може змінити технічного спонсора

Президент Барселони Жоан Лапорта хоче достроково розірвати контракт зі своїм технічним спонсором — американською компанією Nike.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Причиною такого рішення є порушення компанією умов спонсорського контракту. Лапорта назвав ці порушення "кричущими". "Барселона" вже повідомила Nike про своє рішення.

Очікується, що новим технічним спонсором каталонців стане Puma.

Раніше повідомлялося, що сторони провели переговори щодо можливості продовження контракту. Компанія підготувала клубу нову пропозицію, яка була менш вигідною за попередню.

Нагадаємо, нещодавно Барселона відмовилася від шаленої пропозиції щодо Ламіна Ямала.