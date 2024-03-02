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Nike - Барсі: Чому не зберегли Мессі замість підписання Левандовського

Сьогодні 17:21 185 3
Nike - Барсі: Чому не зберегли Мессі замість підписання Левандовського
Фото - Sky Sports
#Барселона, #Роберт Левандовський, #Ліонель Мессі, #Жоан Лапорта

Джерело - Чемпіон.

Президент Барселони Жоан Лапорта провів переговори з Nike щодо можливості продовження контракту на постачання форми для клубу.

За інформацією журналіста El Pais Дієго Торреса Романо, на зустрічі очільник Барси попросив покращити умови співпраці.

"Якщо ви хотіли більше грошей, чому ви не зберегли Мессі замість того, щоб підписати Левандовського?", - заявили переговорники Nike.

Представники Nike зазначили, що після відходу Ліонеля Мессі співпраця стала менш вигідною, тому нова пропозиція буде нижчою за попередню, але залишиться кращою на ринку.

Компанія також пояснила, що не збирається розривати контракт із Барселоною через небажання створювати поганий імідж перед іншими клубами-партнерами та компенсацію збитків доходами у минулому (до 2021 року).

Раніше ми повідомляли про реакцію Лапорти на нічию Барселони з Гранадою, що не дозволила скоротити відставання до Жирони з українцями у команді.

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