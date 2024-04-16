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07.04.2024 07:40 1129

Сімеоне: Боруссія дуже сильна вдома

Сьогодні 12:55 249 0
Сімеоне: Боруссія дуже сильна вдома
#Боруссія Дортмунд, #Дієго Сімеоне, #Атлетико Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер мадридського Атлетико Дієго Сімеоне поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії.

Аргентинський фахівець прокоментував майбутню гру на передматчевій пресконференції.

"Нам протистоїть команда, яка дуже сильна вдома. Вони почнуть у високому темпі, тому нам доведеться відповідати формі, яку ми набрали.

Боруссія викладеться на повну та буде небезпечною за стандартів. Дортмундці мають талановитих гравців як на флангах, так і в центрі", — сказав Сімеоне.

Поєдинок відбудеться 16 квітня. Початок — о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що перший матч команд завершився перемогою Атлетико з рахунком 2:1

Раніше з'являлась інформація про інтерес Сімеоне до українського форварда Жирони Артема Довбика.

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