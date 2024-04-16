Сімеоне: Боруссія дуже сильна вдома

Головний тренер мадридського Атлетико Дієго Сімеоне поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії.

Аргентинський фахівець прокоментував майбутню гру на передматчевій пресконференції.

"Нам протистоїть команда, яка дуже сильна вдома. Вони почнуть у високому темпі, тому нам доведеться відповідати формі, яку ми набрали.

Боруссія викладеться на повну та буде небезпечною за стандартів. Дортмундці мають талановитих гравців як на флангах, так і в центрі", — сказав Сімеоне.