Сімеоне: Боруссія дуже сильна вдома

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер мадридського Атлетико Дієго Сімеоне поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії.
Аргентинський фахівець прокоментував майбутню гру на передматчевій пресконференції.
"Нам протистоїть команда, яка дуже сильна вдома. Вони почнуть у високому темпі, тому нам доведеться відповідати формі, яку ми набрали.
Боруссія викладеться на повну та буде небезпечною за стандартів. Дортмундці мають талановитих гравців як на флангах, так і в центрі", — сказав Сімеоне.
Поєдинок відбудеться 16 квітня. Початок — о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, що перший матч команд завершився перемогою Атлетико з рахунком 2:1.
Раніше з'являлась інформація про інтерес Сімеоне до українського форварда Жирони Артема Довбика.