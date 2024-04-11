Атлетико — Боруссія Дортмунд 2:1: огляд матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Атлетико з мінімальним рахунком 2:1 переміг дортмундську Боруссію в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Весь перший тайм пройшов під диктовку мадридців, що вилилося у голи Родріго Де Пауля та Самюеля Ліно. Втім, по перерві Боруссія Дортмунд дещо перехопила ініціативу.

І хоча в одному з моментів Атлетико був дуже близький до ще одного взяття воріт, забити вдалося саме нападнику «джмелів» Себастьяну Алле. М’яч івуарійця максимально загострює інтригу перед матчем-відповіддю, який відбудеться 16 квітня на «Сігнал Ідуна Парк».

Ліга чемпіонів

1/4 фіналу, перший матч

10 квітня

Атлетико - Боруссія Дортмунд 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - Де Пауль 4’, 2:0 - Ліно 32’, 2:1 - Алле 81’

Атлетико: Облак, Вітсель (Савич 90’), Хіменес, Аспілікуета, Ліно (Рікельме 90’), Де Пауль (Корреа 80’), Коке, Льоренте, Моліна (Ньїгес 90’), Грізманн, Мората (Барріос 64’).

Боруссія Дортмунд: Кобель, Ріерсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен, Джан (Озкан 84’), Нмеча (Брандт 46’), Забітцер (Ройс 84’), Санчо, Адеємі (Байно-Гіттенс 73’), Фюллькруг (Алле 60’).

Зазначимо, що в паралельному матчі ігрового вечора 10 квітня Барселона вийшла переможцем з перестрілки на «Парк де Пренс».