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07.04.2024 07:40 1129

Хлань став найкращим гравцем у Першій лізі Польщі, призові пожертвував українським дітям

Сьогодні 11:23 238 0
Хлань став найкращим гравцем у Першій лізі Польщі, призові пожертвував українським дітям
#Максим Хлань

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник молодіжної збрної України з футболу та гданської Лехії Максим Хлань став найціннішим гравцем (MVP) лютого та березня у Першій лізі Польщі.

За ці досягнення він отримав 10 000 польських злотих (близько 100 000 гривень), усі призові будуть використані у благодійних цілях для українських дітей. 

Про це повідомили в Instagram "Трендець".

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Допис, поширений TРЕНДЕЦЬ (@trendets.ua)

Нагадаємо, 21-ріний Хлань залишив луганську Зорю влітку минулого року та вже у вересні приєднався до Лехії.

У поточному сезоні хавбек відіграв 18 матчів за свій клуб, забив 6 голів та віддав 4 результативні передачі.

Раніше ми повідомляли, що троє українців потрапили у топ-10 потенційно найдорожчих трансферів польських ліг.

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