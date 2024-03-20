Троє українців потрапили у топ-10 потенційно найдорожчих трансферів з польської ліги

Джерело - CIES.

Українські футболісти Богдан В’юнник, Іван Желізко та Максим Хлань потрапили у топ-10 гравців другого за силою чемпіонату Польші з найвищою передбачуваною вартістю можливого трансферу.

Про це повідомляє Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES).

Богдан В'юнник знаходиться на другому місці, його вартість становить 1,8 мільйона євро. Іван - на шостому, його оцінили в 1 мільйон. Максим з вартістю 900 тисяч євро посідає 8 сходинку.

Зазначимо, що всі українці виступають за Лехію, яка впевнено лідирує в Польській першій лізі з футболу.

Нагадаємо, нешодавно повідомлялось, що донецький Шахтар подасть позов проти В'юнника.