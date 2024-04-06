Хлань - про Зорю: Там фактично знущалися з мене

Джерело - Трендець.

Вінгер польської Лехії Максим Хлань повідомив, що він розірвав контракт із Зорею, тому що в луганському клубі з нього знущалися.

Про це гравець розповів в ефірі ютуб-каналу "Трендець".

"Я розірвав контракт в односторонньому порядку. Там фактично просто знущалися з мене. Це все відкрито, кожен із гравців Зорі може підтвердити. Потім, коли мені сказав... Сказали, не буду на особистості переходити, що я в півроку, що залишилися, тільки бігатиму по колу, навіть м'яча не торкатися. Це було аморально з їхнього боку", - сказав футболіст.

Нагадаємо, Хлань покинув луганську Зорю влітку минулого року і вже у вересні приєднався до Лехії. У поточному сезоні українець відіграв 18 матчів за свій клуб, забив 5 м'ячів та віддав 4 результативні передачі.