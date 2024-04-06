Головне
Ярмоленко та Судаков як вирішальні чинники у чемпіонській гонці: головні інтриги 23 туру УПЛ
Сьогодні 09:17 235
Стародубцева поступилася у півфіналі парного турніру в Колумбії
Сьогодні 11:15 128 1
Різні завдання Динамо та Шахтаря з однаковим фіналом: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 5,95
Сьогодні 11:05 154
Сестри Кіченок зіграють у фіналі турніру в Чарльстоні
Сьогодні 10:39 1954 2
Гран-прі Японії в розпалі: усе про етап Формули-1 у "країні сонця, що сходить"
Сьогодні 10:12 1346
Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Японії
Сьогодні 10:06 2769
Прометей впевнено здолав Епіцентр-Подоляни у першому фінальному матчі Суперліги
Вчора 20:14 323
Жіноча збірна України впевнено стартувала у кваліфікації Євро-2025
Вчора 20:08 539
Збірна України на Євро-2024: на що варто ставити вже сьогодні
Вчора 19:30 614
Кубок світу в Пхукеті: Самуляк здобула три нагороди, Давидовій не вистачило трохи до п'єдесталу
Вчора 18:15 3471 1
Прямі трансляції
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 12:08 720
Агробізнес - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 10:01 593
Гірник-Спорт - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 09:54 408
Діназ - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Діназ - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 00:32 299
Кремінь - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
04.04.2024 22:11 283

Хлань - про Зорю: Там фактично знущалися з мене

Сьогодні 12:43 82 0
Хлань - про Зорю: Там фактично знущалися з мене
#Зоря, #Лехія, #Хлань

Джерело - Трендець.

Вінгер польської Лехії Максим Хлань повідомив, що він розірвав контракт із Зорею, тому що в луганському клубі з нього знущалися.

Про це гравець розповів в ефірі ютуб-каналу "Трендець".

"Я розірвав контракт в односторонньому порядку. Там фактично просто знущалися з мене. Це все відкрито, кожен із гравців Зорі може підтвердити.

Потім, коли мені сказав... Сказали, не буду на особистості переходити, що я в півроку, що залишилися, тільки бігатиму по колу, навіть м'яча не торкатися. Це було аморально з їхнього боку", - сказав футболіст.

Нагадаємо, Хлань покинув луганську Зорю влітку минулого року і вже у вересні приєднався до Лехії. У поточному сезоні українець відіграв 18 матчів за свій клуб, забив 5 м'ячів та віддав 4 результативні передачі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Павлов оцінив шанси Ворскли перемогти Шахтар у фіналі Кубку України Павлов оцінив шанси Ворскли перемогти Шахтар у фіналі Кубку України 1094
Сестри Кіченок зіграють у фіналі турніру в Чарльстоні Сестри Кіченок зіграють у фіналі турніру в Чарльстоні 1954 2
Зінченко: Якщо призвуть, то поїду на війну Зінченко: Якщо призвуть, то поїду на війну 19270 7
Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Японії Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Японії 2769
Кубок світу в Пхукеті: Самуляк здобула три нагороди, Давидовій не вистачило трохи до п'єдесталу Кубок світу в Пхукеті: Самуляк здобула три нагороди, Давидовій не вистачило трохи до п'єдесталу 3471 1
Гран-прі Японії в розпалі: усе про етап Формули-1 у "країні сонця, що сходить" Гран-прі Японії в розпалі: усе про етап Формули-1 у "країні сонця, що сходить" 1346
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 52005
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 36566 1
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 48112 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 166554 1
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11704
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 65494