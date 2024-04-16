Джерело - Чемпіон.
Півзахисник молодіжної збрної України з футболу та гданської Лехії Максим Хлань став найціннішим гравцем (MVP) лютого та березня у Першій лізі Польщі.
За ці досягнення він отримав 10 000 польських злотих (близько 100 000 гривень), усі призові будуть використані у благодійних цілях для українських дітей.
Про це повідомили в Instagram "Трендець".
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Нагадаємо, 21-ріний Хлань залишив луганську Зорю влітку минулого року та вже у вересні приєднався до Лехії.
У поточному сезоні хавбек відіграв 18 матчів за свій клуб, забив 6 голів та віддав 4 результативні передачі.
Раніше ми повідомляли, що троє українців потрапили у топ-10 потенційно найдорожчих трансферів польських ліг.