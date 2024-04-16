Джерело - Le Figaro.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке вважає дивом, що чотири наставники, які пройшли через Барсу, пробилися до чвертьфіналу Ліги чемпіонів з футболу сезону-2023/24.

Про це написало видання Le Figaro.

Зазначимо, Пеп Гвардіола, Мікель Артета, Хаві та Енріке в різні періоди власних кар'єр грали або працювали в Барселоні.

"Це диво! Чотири тренери, які пройшли через Барсу, пробилися до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Не знаю, хто має більше ДНК Барселони, але вісім команд створюють справжнє шоу і багато забивають. Це диво в футболі. Я не знаю, чи колись забивали так багато в перших матчах чвертьфіналів... Це ДНК футболу. Вітаю всіх моїх колег", – заявив наставник французького клубу.

Нагадаємо, Луїс Енріке впенений у перемозі своїх підопічних над каталонським клубом у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

У першому матчі Барса здобула гостьову перемогу над парижанами.