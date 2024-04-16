Головне
ПСЖ спробує відіграти мінімальну перевагу в Барселони, а Боруссія — в Атлетико: розклад матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:00 276
Збірна США назвала майже весь склад на Олімпіаду-2024, лишилося одне місце
Сьогодні 09:37 205
Названі MVP і символічна збірна 1/2 фіналу Суперліги
Сьогодні 07:19 182
Долю протистояння Мудрика і Миколенка вирішив покер Палмера: Челсі розгромив Евертон у 33 турі АПЛ
Вчора 23:59 684
СК Дніпро-1 на останніх хвилинах втратив перемогу над Металістом 1925 у 24 турі УПЛ
Вчора 19:53 3984
Збірна України розгромно програла Бразилії на міжнародному турнірі в Литві
Вчора 18:37 635
ЛНЗ мінімально здолав Верес у 24 турі УПЛ
Вчора 18:07 3649
Рух призначив Шевчука генеральним менеджером
Вчора 17:47 553
Мудрик зрадіє, а Миколенко сумуватиме: західноєвропейський суперекспрес з коефіцієнтом 6,44
Вчора 16:00 1582
Коваль та Бірюк зіграли за збірну світу на Nike Hoop Summit
Вчора 15:20 278
Прямі трансляції
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
12.04.2024 14:00 644
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
12.04.2024 13:33 827
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 17:28 390
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 16:43 949
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
07.04.2024 07:40 1123

Енріке: Це диво! Чотири тренери, які пройшли через Барсу, пробилися до 1/4 фіналу ЛЧ

Сьогодні 09:24 278 0
Енріке: Це диво! Чотири тренери, які пройшли через Барсу, пробилися до 1/4 фіналу ЛЧ
#Барселона, #ПСЖ, #Луїс Енріке, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Le Figaro.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке вважає дивом, що чотири наставники, які пройшли через Барсу, пробилися до чвертьфіналу Ліги чемпіонів з футболу сезону-2023/24.

Про це написало видання Le Figaro.

Зазначимо, Пеп Гвардіола, Мікель Артета, Хаві та Енріке в різні періоди власних кар'єр грали або працювали в Барселоні.

"Це диво! Чотири тренери, які пройшли через Барсу, пробилися до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Не знаю, хто має більше ДНК Барселони, але вісім команд створюють справжнє шоу і багато забивають. Це диво в футболі. Я не знаю, чи колись забивали так багато в перших матчах чвертьфіналів... Це ДНК футболу. Вітаю всіх моїх колег", – заявив наставник французького клубу.

Нагадаємо, Луїс Енріке впенений у перемозі своїх підопічних над каталонським клубом у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

У першому матчі Барса здобула гостьову перемогу над парижанами.

Коментарі ()
Популярне зараз
Долю протистояння Мудрика і Миколенка вирішив покер Палмера: Челсі розгромив Евертон у 33 турі АПЛ Долю протистояння Мудрика і Миколенка вирішив покер Палмера: Челсі розгромив Евертон у 33 турі АПЛ 684
Мудрик зрадіє, а Миколенко сумуватиме: західноєвропейський суперекспрес з коефіцієнтом 6,44 Мудрик зрадіє, а Миколенко сумуватиме: західноєвропейський суперекспрес з коефіцієнтом 6,44 1582
СК Дніпро-1 на останніх хвилинах втратив перемогу над Металістом 1925 у 24 турі УПЛ СК Дніпро-1 на останніх хвилинах втратив перемогу над Металістом 1925 у 24 турі УПЛ 3984
Збірна України розгромно програла Бразилії на міжнародному турнірі в Литві Збірна України розгромно програла Бразилії на міжнародному турнірі в Литві 635
ЛНЗ мінімально здолав Верес у 24 турі УПЛ ЛНЗ мінімально здолав Верес у 24 турі УПЛ 3649
Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі 12990
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 92998
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 138198 2
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 70910
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 362495 2
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 359963
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 48434 1