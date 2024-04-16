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07.04.2024 07:40 1118

Енріке — про матч-відповідь із Барселоною: Ми переконані, що можемо змінити ситуацію

Сьогодні 08:27 111 0
Енріке — про матч-відповідь із Барселоною: Ми переконані, що можемо змінити ситуацію
#Барселона, #ПСЖ, #Луїс Енріке

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке впенений у перемозі його підопічних над Барселоною у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це іспанський наставник повідомив на передматчевій пресконференції.

"Кожен гравець у моїй команді хоче перемагати. ПСЖ ніколи не вдавалося пройти кваліфікацію після поразки в першому матчі вдома, але завтра буде день, коли ми зробимо це і пройдемо кваліфікацію. Ми переконані, що зможемо переломити ситуацію. Цей другий матч трохи інший. У нас був час проаналізувати та покращити нашу гру. Результат не відображає того, на що ми заслуговували", – заявив Енріке.

Нагадаємо, що в першому матчі каталонці здобули гостьову перемогу над парижанами (2:3).

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