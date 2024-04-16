Енріке — про матч-відповідь із Барселоною: Ми переконані, що можемо змінити ситуацію

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке впенений у перемозі його підопічних над Барселоною у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це іспанський наставник повідомив на передматчевій пресконференції.

"Кожен гравець у моїй команді хоче перемагати. ПСЖ ніколи не вдавалося пройти кваліфікацію після поразки в першому матчі вдома, але завтра буде день, коли ми зробимо це і пройдемо кваліфікацію. Ми переконані, що зможемо переломити ситуацію. Цей другий матч трохи інший. У нас був час проаналізувати та покращити нашу гру. Результат не відображає того, на що ми заслуговували", – заявив Енріке.