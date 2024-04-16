Стали відомі оцінки Мудрика та Миколенка в очному матчі АПЛ

Джерело - Whoscored.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик та захисник Евертона Віталій Миколенко отримали середні оцінки за очний поєдинок команд в 33 турі Англійської Прем'єр-Ліги, в якому лондонці розгромили своїх суперників (6:0).

Про це повідомляє Whoscored.

Мудрик, який вийшов у стартовому складі та провів на полі 80 хвилин, результативними діями не відзначився та отримав жовту картку на 40 хвилині. Статистичний портал оцінив гру українця в 7.2 бали.

Миколенко також з'явився в стартовій одинадцятці та відіграв увесь поєдинок. Розгромна поразка Евертона не дозволила захиснику отримати високу оцінку. Whoscored поставив Віталію оцінку в 5.4 бали.

Зазначимо, що найкращим гравцем матчу став півзахисник Челсі Коул Палмер, який оформив покер, за що отримав максимальний бал – 10.

Нагадаємо, що після зіграного матчу Челсі із 47 очками розташувався на 9 місці турнірної таблиці АПЛ, тоді як Евертон, котрий нещодавно вдруге був оштрафований зняттям балів, лише на 2 пункти випереджає зону вильоту.