Валенсія без Яремчука здолала Осасуну в 31 турі Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.
15 квітня в 31 турі іспанської Ла Ліги Валенсія святкувала виїзну перемогу над Осасуною.
Матч завершився з рахунком 1:0 на користь гостей. У компенсовані хвилини гри хорватський нападник Осасуни Анте Будімір не реалізував пенальті, програвши дуель воротарю Гіоргі Мамардашвілі.
Український нападник Валенсії Роман Яремчук пропустив гру через травму.
Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
31 тур, 15 квітня
Осасуна - Валенсія 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 18 Алмейда
Нагадаємо, у межах 30 туру іспанського чемпіонату Яремчук вийшов у стартовому складі проти Мальорки, але отримав травму і був замінений на початку гри. Повідомлялося, що футболіст зможе відновитися через 2-3 тижні.