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07.04.2024 07:40 1106

Валенсія без Яремчука здолала Осасуну в 31 турі Ла Ліги

Українець пропустив гру через травму
Сьогодні 00:13 86 0
Валенсія без Яремчука здолала Осасуну в 31 турі Ла Ліги
#Валенсія, #Осасуна, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

15 квітня в 31 турі іспанської Ла Ліги Валенсія святкувала виїзну перемогу над Осасуною.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь гостей. У компенсовані хвилини гри хорватський нападник Осасуни Анте Будімір не реалізував пенальті, програвши дуель воротарю Гіоргі Мамардашвілі.

Український нападник Валенсії Роман Яремчук пропустив гру через травму

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
31 тур, 15 квітня

Осасуна - Валенсія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 18 Алмейда

Нагадаємо, у межах 30 туру іспанського чемпіонату Яремчук вийшов у стартовому складі проти Мальорки, але отримав травму і був замінений на початку гри. Повідомлялося, що футболіст зможе відновитися через 2-3 тижні.

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