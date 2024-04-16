Валенсія без Яремчука здолала Осасуну в 31 турі Ла Ліги

Українець пропустив гру через травму

Джерело - Чемпіон.

15 квітня в 31 турі іспанської Ла Ліги Валенсія святкувала виїзну перемогу над Осасуною.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь гостей. У компенсовані хвилини гри хорватський нападник Осасуни Анте Будімір не реалізував пенальті, програвши дуель воротарю Гіоргі Мамардашвілі.

Український нападник Валенсії Роман Яремчук пропустив гру через травму.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга

31 тур, 15 квітня

Осасуна - Валенсія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 18 Алмейда

Нагадаємо, у межах 30 туру іспанського чемпіонату Яремчук вийшов у стартовому складі проти Мальорки, але отримав травму і був замінений на початку гри. Повідомлялося, що футболіст зможе відновитися через 2-3 тижні.