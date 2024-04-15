Джерело - Чемпіон.

Валенсія прибула на матч 31 туру іспанської Ла Ліги проти Осасуни без українського нападника Романа Яремчука.

Нагадаємо, що українець вийшов у стартовому складі проти Мальорки, але отримав травму і був замінений на початку гри. Повідомлялося, що футболіст зможе відновитися через 2-3 тижні.

⚽️ VS OSASUNA



✈️ El Valencia pone rumbo a Pamplona



🥲 Sin Gayà, Yaremchuk y Diakhaby



👶 Yarek de la academia



📻 toda la info en @RadioMARCA pic.twitter.com/Yd9EuX2I6R — Radio Marca Valencia (@RMValencia) April 15, 2024

Поєдинок Осасуна — Валенсія відбудеться в понеділок, 15 квітня, початок — о 22:00 за київським часом. Дивитися зустріч можна на медіасервісі Megogo.

Зазначимо, що у поточному сезоні Яремчук зіграв 25 поєдинків за Валенсію, у яких забив 4 голи.