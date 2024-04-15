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07.04.2024 07:40 1094

Яремчук не поїхав з Валенсією на гру проти Осасуни

Сьогодні 17:05 157 0
Яремчук не поїхав з Валенсією на гру проти Осасуни
#Валенсія, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Осасуна, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Валенсія прибула на матч 31 туру іспанської Ла Ліги проти Осасуни без українського нападника Романа Яремчука.

Нагадаємо, що українець вийшов у стартовому складі проти Мальорки, але отримав травму і був замінений на початку гри. Повідомлялося, що футболіст зможе відновитися через 2-3 тижні.

Поєдинок Осасуна — Валенсія відбудеться в понеділок, 15 квітня, початок — о 22:00 за київським часом. Дивитися зустріч можна на медіасервісі Megogo.

Зазначимо, що у поточному сезоні Яремчук зіграв 25 поєдинків за Валенсію, у яких забив 4 голи.

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