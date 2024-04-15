Челсі побореться з Ювентусом за півзахисника Аталанти

Півзахисник Аталанти та збірної Нідерландів Тен Копмейнерс зацікавив Челсі.

Про це повідомляє Sport Mediaset.

Лондонці готові виділити на трансфер гравця 60 мільйонів євро. Зазначається, що сам 26-річний футболіст ще в березні ухвалив рішення змінити клуб.

Головним претендентом на гравця є Ювентус, з яким гравець веж провів переговори. Також хавбеком цікавився Манчестер Юнайтед.

Цього сезону нідерландський півзахисник є найбільш результативним гравцем Аталанти. На його рахунку 13 голів та 4 асисти в 34 матчах в усіх турнірах. Контракт Копмайнерса з Аталантою розрахований до літа 2027 року.

Раніше повідомлялося, що Челсі активував опцію продовження контракту українського вінгера команди Михайла Мудрика.