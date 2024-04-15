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Челсі побореться з Ювентусом за півзахисника Аталанти

Сьогодні 21:45 75 0
Челсі побореться з Ювентусом за півзахисника Аталанти
#Аталанта, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Копмайнерс

Джерело - sportmediaset.mediaset.it.

Півзахисник Аталанти та збірної Нідерландів Тен Копмейнерс зацікавив Челсі.

Про це повідомляє Sport Mediaset.

Лондонці готові виділити на трансфер гравця 60 мільйонів євро. Зазначається, що сам 26-річний футболіст ще в березні ухвалив рішення змінити клуб.

Головним претендентом на гравця є Ювентус, з яким гравець веж провів переговори. Також хавбеком цікавився Манчестер Юнайтед.

Цього сезону нідерландський півзахисник є найбільш результативним гравцем Аталанти. На його рахунку 13 голів та 4 асисти в 34 матчах в усіх турнірах. Контракт Копмайнерса з Аталантою розрахований до літа 2027 року. 

Раніше повідомлялося, що Челсі активував опцію продовження контракту українського вінгера команди Михайла Мудрика.

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