Джерело - Чемпіон.

СК Дніпро-1 святкував перемогу над харківським Металістом 1925 у грі 24-го туру Української Прем’єр-ліги. Гра завершилася з рахунком 1:0.

У першому таймі поєдинку з передачі Едуарда Сарапія відзначився Олексій Гуцуляк. Перша половина зустрічі була не багата на небезпечні моменти.

А після перерви Сергій Горбунов мав можливість подвоїти рахунок, але не зумів переграти воротаря харківської команди Олега Мозіля. Через 5 хвилин вже Євгеній Волинець продемонстрував чудову реакцію, парирувавши потужний удар Дениса Гармаша. У компенсовані хвилини поєдинку після подачі з кутової позначки Максим Імереков зрівняв рахунок - 1:1.

СК Дніпро-1 перебуває на четвертому місці у турнірній таблиці УПЛ, маючи 44 очка. Металіст 1925 залишився на 15 сходинці.

У наступному турі УПЛ, 21 квітня, СК Дніпро-1 на виїзді зіграє з Вересом. Металіст 1925 наступного дня зустрінеться з Оболонню.

Чемпіонат України - УПЛ

24 тур, 15 квітня

Металіст 1925 - СК Дніпро-1 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 19 Гуцуляк, 1:1 - 90+4 Імереков

Металіст 1925: Мозіль, Капінус, Фарина, Імереков, Жичиков, Габелок (к), Дмитренко, Юсов, Юрченко, Сидоров, Борячук (Овусу 73).

Дніпро-1: Волинець, Мірошніченко, Сарапій, Сваток (к), Пасіч (Мельченико 75), Очеретько (Танчик 81), Бабенко, Рубчинський, Лєднєв, Гуцуляк, Гаджиєв (Горбунов 39).

Попередження: Сарапій 54.

Напередодні Шахтар у меншості переграв Ворсклу, Зоря здолала Чорноморець, Полісся вирвало перемогу над Колосом, а ЛНЗ вдома здолав Верес.