Дніпро-1 та Металіст 1925 оголосили стартові склади на матч УПЛ

Джерело - Чемпіон.

СК Дніпро-1 зустрінеться із Металістом 1925 у матчі 24 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу. Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Стартові склади

Металіст 1925: Мозіль, Копінус, Борячук, Юсов, Дмитренко, Габелок (к), Жичиков, Імереков, Фарина, Юрченко, Сидоров.

Запасні: Проценко, Сидоренко, Обінайя, Безуглий, Вачіберадзе, Смітюк, Панченко, Гармаш, Фрімпонг.

Дніпро-1: Волинець, Пасіч, Сваток (к), Сарапій, Мірошніченко, Бабенко, Очеретько, Рубчинський, Лєднєв, Гуцуляк, Третьяков.

Запасні: Юрчук, Кінарейкін, Горбунов, Авраменко, Танчик, Гаджиєв, Мельниченко, Шолупець.

Гра розпочнеться о 18:00 за київським часом. Дивитися поєдинок можна на телеканалі 2+2 та Youtube-каналі FootballHub.

Наразі Дніпро-1 посідає 4 місце в турнірній таблиці чемпіонату України з 43 очками в активі, Металіст 1925 йде 15-м з 17 балами.

Напередодні Шахтар у меншості переграв Ворсклу, Зоря мінімально здолала Чорноморець, а Полісся вирвало перемогу над Колосом.