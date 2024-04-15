ЛНЗ та Верес оголосили стартові склади на матч УПЛ

Джерело - Чемпіон.

ЛНЗ Черкаси зустрінеться з рівненським Вересом у матчі 24 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу. Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Стартові склади

ЛНЗ Черкаси: Кучеренко, Муравський, Саліху, Стасюк, Яшарі, Бар Арад, Норенков, Тілль, Наумець, Пасіч Геннадій, Хобленко,

Запасні: Пеньков, Самойленко, Насонов, Олійник, Прядун, Рибалка, Тарасенко, Тищенко, Шестаков, Ейнел

Верес Рівне: Когут, Шевченко Є, Вовченко, Кучеренко, Балан, Курко, Кухарук, Шастал Д, Морозко, Яго, Мрвальєвич,

Запасні: Ющишин, Кулик, Сміян, Жуліо, Мельник, Гакман, Кльоц, Дахновський, Шарай, Гайдучик, Годя, Шестаков

Гра відбудеться на "Центральному стадіоні" в Черкасах, початок — о 15:30 за київським часом. Дивитися поєдинок можна на UPL.TV.

Напередодні Шахтар у меншості переграв Ворсклу, Зоря мінімально здолала Чорноморець, а Полісся вирвало перемогу над Колосом.