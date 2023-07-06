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Реал підписав Гюлера

Арда Гюлер – гравець Реала
Сьогодні 17:15 178 0
Реал підписав Гюлера
#Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Арда Гюлер

Джерело - realmadrid.com.

Реал оголосив про трансфер вже колишнього півзахисника Фенербахче Арда Гюлера.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

18-річний турок підпише з мадридським клубом контракт до 2029 року.

Презентація Гюлера відбудеться завтра, 7 липня. Після цього він поспілкується з представниками ЗМІ.

Нагадаємо, у минулому сезоні Гюлер відзначився 6 голами та 7 результативними передачами у 35 матчах.

Сума трансферу не називається, але, за інформацією ЗМІ, Фенербахче отримає 20 мільйонів євро плюс 20% від наступного продажу гравця.

Нагадаємо, ПСЖ безкоштовно підписав захисника Шкриньяра.

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