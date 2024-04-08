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Тренер Інгульця: Наші суперники грають лише за гроші

Сьогодні 11:55 138 0
Тренер Інгульця: Наші суперники грають лише за гроші

Джерело - Ютуб-канал ПФЛ.

Головний тренер Інгульця Владислав Лупашко впевнений, що один із клубів Першої ліги займається стимуляцією суперників його команди. 

Про це коуч петрівців заявив після поразки від Агробізнеса в 3 турі групи "Чемпіонська". 

"Налаштовувалися грати у комбінаційний футбол, але ми бачимо, що на нас дуже налаштовуються суперники. Спочатку не розуміли чому саме на нас, бо після нас або до нас той же Агробізнес у Києві грає провальний матч, а з нами бʼються як за останній матч.

Потім ми дізналися, що йде стимуляція і виходить, що футболісти, наші суперники, грають лише за гроші. Коли немає стимулу, то вони легко здаються. Що вчора "Прикарпаття", що до цього "Агробізнес" у Києві, та ж "Нива" Бузова, коли є стимуляція, зовсім інакше виглядає", — сказав Лупашко. 

У весняній частині сезону Інгулець переміг Прикарпаття (1:0), зіграв унічию з Кудрівкою-Нивою (0:0) та поступився Агробізнесу (0:1). Через дві поспіль втрати очок відставання від Карпат, які є головним конкурентом петрівців у боротьбі за перше місце, збільшилося до восьми пунктів. 

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