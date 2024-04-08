Тренер Інгульця: Наші суперники грають лише за гроші

Головний тренер Інгульця Владислав Лупашко впевнений, що один із клубів Першої ліги займається стимуляцією суперників його команди.

Про це коуч петрівців заявив після поразки від Агробізнеса в 3 турі групи "Чемпіонська".

"Налаштовувалися грати у комбінаційний футбол, але ми бачимо, що на нас дуже налаштовуються суперники. Спочатку не розуміли чому саме на нас, бо після нас або до нас той же Агробізнес у Києві грає провальний матч, а з нами бʼються як за останній матч.

Потім ми дізналися, що йде стимуляція і виходить, що футболісти, наші суперники, грають лише за гроші. Коли немає стимулу, то вони легко здаються. Що вчора "Прикарпаття", що до цього "Агробізнес" у Києві, та ж "Нива" Бузова, коли є стимуляція, зовсім інакше виглядає", — сказав Лупашко.