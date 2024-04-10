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06.04.2024 12:08 1168

УАФ заборонить стимуляцію команд третьою стороною — джерело

Сьогодні 13:40 71 0
УАФ заборонить стимуляцію команд третьою стороною — джерело
#Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Телеграм-канал ТаТоТаке.

Українська асоціація футболу з наступного сезону заборонить стимуляцію команд третьою стороною.

Про це повідомляється в телеграм-каналі "ТаТоТаке".

Зазначається, що наразі формулювання заборони розпливчасте, тому УАФ планує оновити текст Кодексу етики та чесної гри і встановити вето на такі дії.

Однак це відбудеться після призначення нового керівника комітету. За даними джерела, очільника оберуть всередині квітня, на найближчому виконкомі Української асоціації футболу.

Нагадаємо, нещодавно Михайло Співаковський повідомив суми, які пропонує суперникам Динамо донецький Шахтар за втрату киянами очків. Напередодні головний тренер Інгульця Владислав Лупашко розповів про стимуляцію своїх суперників клубом Першої ліги України.

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