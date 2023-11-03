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Луческу оголосив про відхід з Динамо

У Динамо буде новий тренер
Сьогодні 19:19 414 0
Луческу оголосив про відхід з Динамо
#Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу прийняв рішення залишити київський клуб.

Про це румун заявив після поразки від Шахтаря у 13-у турі УПЛ (0:1).

"Сьогодні не хотілося б говорити про гру. Хочу сказати, що я 15 років віддав футболу України. На цьому я вирішив закінчити свою кар'єру. Це була остання гра. Я попрощався зі своїми гравцями, з гравцями Шахтаря. Дякую усім. Хотілося би завершити по-іншому, але усьому приходить кінець - і футбольній кар'єрі, і любові, і життю. Усьому є початок і кінець", – заявив Луческу.

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