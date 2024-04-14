Зідан може очолити Баварію

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер мадридського Реала Зінедін Зідан може стати новим наставником мюнхенської Баварії.

Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, представники Баварії зв’язалися з агентом Зідана, щоб передати зацікавленість німецького клубу в його послугах. Мюнхенці розглядають француза, як пріоритетну заміну Томасу Тухелю, який не демонструє очікуваних результатів.

☎️👨‍🦲 El Bayern de Múnich llama a Zizou https://t.co/a94n96pfQP — MARCA (@marca) April 14, 2024

Нагадаємо, що Баварія втратила будь-які шанси на чемпіонство в Німеччині. Проте, команда продовжує боротьбу в Лізі Чемпіонів. В першому матчі 1/4 фіналу німці розписали нічию з Арсеналом.