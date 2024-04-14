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07.04.2024 07:40 1061

﻿Зоря - Чорноморець 1:0: огляд матчу УПЛ

Єдиний гол у складі луганчан забив Ігор Горбач
Сьогодні 20:15 97 0
﻿Зоря - Чорноморець 1:0: огляд матчу УПЛ
#Зоря, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря здобула перемогу над одеським Чорноморцем у матчі 24 туру Української Прем'єр-ліги.  Гра завершилася з рахунком 1:0.

Зазначимо, що 19-річний гравець відзначився забитим м'ячем в другому матчі поспіль. В минулому турі Горбач став автором голу в нічийному поєдинку з Дніпром-1 (2:2).

Чемпіонат України - УПЛ
24 тур, 14 квітня

Зоря (Луганськ) — Чорноморець (Одеса) 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 12 Горбач.

Зоря: Сапутін, Кирюханцев (73 Жуніор Рейс), Бутко, Джордан, Яцик (88 Бугай), Чурко (81 Дришлюк), Башич, Батагов, Вантух, Антюх, Горбач (73 Ндур).

Чорноморець: Варакута, Єрмаков, Гучек, Путря (91 Голуб), Альваренга, Авагімян (80 Зе Гомеш), Васильєв, Салюк, Кузик (80 Присяжнюк), Бадібанга, Штогрін

Попередження: 86 Жуніор Рейс

Перемога дозволила Зорі набрати 26 очок та вийти на 10 місце чемпіонату. Чорноморець залишився на 8 позиції.

Нагадаємо, Шахтар в меншості здобув перемогу над Ворсклою.

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