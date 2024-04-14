Джерело - Чемпіон.

Житомирське Полісся зустрінеться з ковалівським Колосом у матчі 24 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу. Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Стартові склади

Полісся: Кудрик, Кравець, Чоботенко, Тейлор (с), Смоляков, Крушинський, Мустафаєв, Таллес, Козак, Назаренко, Луіфер

Колос: Фесюн, Цуріков, Гончаренко, Бондаренко (с), Бурда, Лучкевич, Демченко, Оріховський, Ільїн, Топалов, Рангел

Гра розпочнеться о 18:00 за київським часом. Дивитися поєдинок можна на UPL.TV.

Наразі Полісся з 36 очками посідає шосту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату України. Колос йде 11-м з 25 балами.

Напередодні Динамо в меншості здолало Олександрію, Рух та Кривбас не виявили сильнішого, Оболонь у матчі з двома вилученнями зіграла внічию з Минаєм.