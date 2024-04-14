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07.04.2024 07:40 1055

Зоря та Чорноморец оголосили стартові склади на матч УПЛ

Сьогодні 14:42 131 0
Зоря та Чорноморец оголосили стартові склади на матч УПЛ
#Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Зоря зустрінеться із Чорноморцем у матчі 24 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу.  Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Стартові склади

Зоря: Сапутін, Батагов, Джордан, Бутко, Вантух, Башич, Кирюханцев, Яцик, Чурко, Антюх, Горбач

Чорноморець: Варакута, Путря, Бадибанга, Гучек, Альваренга, Васильєв, Салюк, Кузик, Єрмаков, Штогрін, Авагімян

Гра розпочнеться о 15:30 за київським часом.  Дивитися поєдинок можна на телеканалі УНІАН та Youtube-каналі FootballHub.

Наразі Чорноморець посідає 9 місце в турнірній таблиці чемпіонату України з 29 очками в активі, Зоря йде 13-ю з 23 балами.

Напередодні Динамо в меншості здолало Олександрію, Рух та Кривбас не виявили сильнішого, Оболонь у матчі з двома вилученнями зіграла внічию з Минаєм.

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