Шахтар та Ворскла оголосили стартові склади на матч УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар зустрінеться із полтавською Ворсклою у матчі 24 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу. Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Стартові склади
Ворскла: Ісенко, Хрипчук, Пердута, Крупський, Сіссоко, Якубу, Кане, Павлюк, Челядін, Мякушко, Степанюк
Запасні: Домолега, Нестеренко, Галас, Вокррі, Толі, Амількар, Сантана, Рамірес, Ізотов, Островський, Прус, Ковталюк
Шахтар: Різник, Азаров, Матвієнко, Бондар, Конопля, Бондаренко, Судаков, Криськів, Зубков, Кевін, Сікан
Запасні: Рудько, Лемкін, Міроші, Марлон, Педрінью, Гочолейшвілі, Степаненко, Назарина, Невертон, Швед, Келсі, Траоре
Початок - о 13:00 за київським часом. Дивитися поєдинок можна на UPL.TV.
Наразі Шахтар очолює турнірну таблицю чемпіонату України з 49 очками в активі, Ворскла йде сьомою з 30 балами.
Напередодні Динамо в меншості здолало Олександрію, Рух та Кривбас не виявили сильнішого, Оболонь у матчі з двома вилученнями зіграла внічию з Минаєм.