Шахтар та Ворскла оголосили стартові склади на матч УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар зустрінеться із полтавською Ворсклою у матчі 24 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу. Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Стартові склади

Ворскла: Ісенко, Хрипчук, Пердута, Крупський, Сіссоко, Якубу, Кане, Павлюк, Челядін, Мякушко, Степанюк

Запасні: Домолега, Нестеренко, Галас, Вокррі, Толі, Амількар, Сантана, Рамірес, Ізотов, Островський, Прус, Ковталюк

Шахтар: Різник, Азаров, Матвієнко, Бондар, Конопля, Бондаренко, Судаков, Криськів, Зубков, Кевін, Сікан

Запасні: Рудько, Лемкін, Міроші, Марлон, Педрінью, Гочолейшвілі, Степаненко, Назарина, Невертон, Швед, Келсі, Траоре

Початок - о 13:00 за київським часом. Дивитися поєдинок можна на UPL.TV.

Наразі Шахтар очолює турнірну таблицю чемпіонату України з 49 очками в активі, Ворскла йде сьомою з 30 балами.

Напередодні Динамо в меншості здолало Олександрію, Рух та Кривбас не виявили сильнішого, Оболонь у матчі з двома вилученнями зіграла внічию з Минаєм.