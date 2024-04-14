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Шахтар на виїзді зіграє з Ворсклою, Зоря прийматиме Чорноморець: розклад матчів 24 туру УПЛ

Сьогодні 08:50 138 0
Шахтар на виїзді зіграє з Ворсклою, Зоря прийматиме Чорноморець: розклад матчів 24 туру УПЛ
Фото: ФК Шахтар
#Ворскла, #Зоря, #Колос, #Полісся, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 14 квітня, відбудеться три матчі Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу сезону-2023/24.

Донецький Шахтар на виїзді зіграє з полтавською Ворсклою. Луганська Зоря на номінально домашньому полі прийматиме одеський Чорноморець. А житомирське Полісся визначатиме сильнішого у зустрічі з ковалівським Колосом.

Розклад матчів чемпіонату України з футболу на 14 квітня

  • 13:00. Ворскла — Шахтар
  • 15:30. Зоря — Чорноморець
  • 18:00. Полісся — Колос

Нагадаємо, напередодні Динамо в меншості здолало Олександрію, Рух та Кривбас не виявили сильнішого, Оболонь у матчі з двома вилученнями зіграла внічию з Минаєм.

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