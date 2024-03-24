Інтер Маямі з Кривцовим у складі розгромно програв у матчі проти Нью-Йорк Ред Буллс

Джерело - Чемпіон.
Інтер Маямі розгромно поступився у матчі 5 туру МЛС проти Нью-Йорк Ред Буллс.
Поєдинок завершився з рахунком 0:4. Український захисник Сергій Кривцов провів на полі всю гру і отримав жовту картку.
Для українця цей поєдинок став сьомим у нинішньому сезоні.
МЛС - регулярний чемпіонат
23 березня
Нью-Йорк Ред Буллс - Інтер Маямі 4:0 (1:0)
Голи: Морган 3, 51, 70, Кармона 66.
Напередодні підопічні Херардо Мартіно розібралися з Ді Сі Юнайтед у регулярному чемпіонаті МЛС.
Раніше повідомлялося, що Неймар хоче грати в одній команді з Мессі.