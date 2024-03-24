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22.03.2024 12:00 823

Інтер Маямі з Кривцовим у складі розгромно програв у матчі проти Нью-Йорк Ред Буллс

Сьогодні 00:46 101 0
Інтер Маямі з Кривцовим у складі розгромно програв у матчі проти Нью-Йорк Ред Буллс
Getty Images
#Інтер Маямі, #Нью-Йорк Ред Буллс, #Сергій Кривцов

Джерело - Чемпіон.

Інтер Маямі розгромно поступився у матчі 5 туру МЛС проти Нью-Йорк Ред Буллс.

Поєдинок завершився з рахунком 0:4. Український захисник Сергій Кривцов провів на полі всю гру і отримав жовту картку.

Для українця цей поєдинок став сьомим у нинішньому сезоні.

МЛС - регулярний чемпіонат
23 березня

Нью-Йорк Ред Буллс - Інтер Маямі 4:0 (1:0)

Голи: Морган 3, 51, 70, Кармона 66.

Напередодні підопічні Херардо Мартіно розібралися з Ді Сі Юнайтед у регулярному чемпіонаті МЛС.

Раніше повідомлялося, що Неймар хоче грати в одній команді з Мессі.

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