Інтер Маямі з Кривцовим у складі розгромно програв у матчі проти Нью-Йорк Ред Буллс

Джерело - Чемпіон.

Інтер Маямі розгромно поступився у матчі 5 туру МЛС проти Нью-Йорк Ред Буллс.

Поєдинок завершився з рахунком 0:4. Український захисник Сергій Кривцов провів на полі всю гру і отримав жовту картку.

Для українця цей поєдинок став сьомим у нинішньому сезоні.

МЛС - регулярний чемпіонат

23 березня

Нью-Йорк Ред Буллс - Інтер Маямі 4:0 (1:0)

Голи: Морган 3, 51, 70, Кармона 66.

Напередодні підопічні Херардо Мартіно розібралися з Ді Сі Юнайтед у регулярному чемпіонаті МЛС.

Раніше повідомлялося, що Неймар хоче грати в одній команді з Мессі.