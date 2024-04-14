Провідний гравець Баєра може покинути клуб улітку

Джерело - Caught Offside.
Правий захисник Баєра Джеремі Фрімпонг може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє інсайдер Крістіан Фальк для Caught Offside.
23-річний нідерландець зацікавив Реал, Баварію та Манчестер Юнайтед.
До початку чемпіонату Європи-2024 у контракті Фрімпонга прописана сума викупу за 40 млн євро. Представники футболіста вже ведуть конкретні перемовини з МЮ та мюнхенським клубом.
Раніше повідомлялося, що Реал буде пріоритезувати підписання правого захисника збірної Нідерландів улітку.
Цього сезону Фрімпонг провів 37 матчів за Баєр, у яких забив 12 голів та зробив 11 асистів.
Нагадаємо, що головний тренер "фармацевтів" Хабі Алонсо розповів, що було багато причин, щоб залишитись у клубі.