Провідний гравець Баєра може покинути клуб улітку

Джерело - Caught Offside.

Правий захисник Баєра Джеремі Фрімпонг може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє інсайдер Крістіан Фальк для Caught Offside.

23-річний нідерландець зацікавив Реал, Баварію та Манчестер Юнайтед.

До початку чемпіонату Європи-2024 у контракті Фрімпонга прописана сума викупу за 40 млн євро. Представники футболіста вже ведуть конкретні перемовини з МЮ та мюнхенським клубом.

Раніше повідомлялося, що Реал буде пріоритезувати підписання правого захисника збірної Нідерландів улітку.

Цього сезону Фрімпонг провів 37 матчів за Баєр, у яких забив 12 голів та зробив 11 асистів.

Нагадаємо, що головний тренер "фармацевтів" Хабі Алонсо розповів, що було багато причин, щоб залишитись у клубі.