Алонсо прокоментував рішення залишитись в Баєрі

Джерело - TNT Sports.

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо розповів, що було багато причин, щоб залишитись у клубі.

Його слова передає TNT Sports.

"Було багато причин. Поки що у нас чудовий сезон, і ми, звичайно, хочемо продовжувати робити його разом. Я відчув себе частиною цього. Через рік мені здавалося, що це не той час, щоб залишати команду, і тому я не йду", – сказав наставник.

Нагадаємо, що раніше Ліверпуль розглядав іспанського спеціаліста як основного кандидата на заміну Юргену Клоппу, який покине команду після завершення цього сезону.

Наразі Баєр впевнено лідирує в Бундеслізі, випереджаючи Баварію на 16 очок. У 28 турі німецького чемпіонату "фармацевти" перемогли Уніон Берлін, в той час як мюнхенці сенсаційно програли Гайденгайму. У наступному турі підопічні Алонсо можуть оформити дострокове чемпіонство.