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07.04.2024 07:40 1028

Лунін увійшов до трійки найкращих гравців Реала в матчі з Мальоркою

Сьогодні 22:07 161 0
Лунін увійшов до трійки найкращих гравців Реала в матчі з Мальоркою
Фото: Getty Images
#Андрій Лунін, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Мальорка, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Воротар Реала Андрій Лунін став третім найкращим гравцем мадридців у грі 31 туру іспанської Ла Ліги проти Мальорки (1:0).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Голкіпер відстояв свій дванадцятий "сухий" матч у сезоні за "вершкових", зробивши два сейви та отримавши жовту картку за затримку гри, оцінка — 7,6. Це був 26 виступ Луніна за Реал у сезоні-2023/2024.

Найкращим гравцем поєдинку визнали Орельєна Чуамені, який відзначився єдиним забитим голом у матчі, француз заробив 8,3 бала.

Раніше повідомлялося, що мюнхенська Баварія планує підписати українського воротаря.

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