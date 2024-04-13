Лунін увійшов до трійки найкращих гравців Реала в матчі з Мальоркою

Джерело - Чемпіон.

Воротар Реала Андрій Лунін став третім найкращим гравцем мадридців у грі 31 туру іспанської Ла Ліги проти Мальорки (1:0).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Голкіпер відстояв свій дванадцятий "сухий" матч у сезоні за "вершкових", зробивши два сейви та отримавши жовту картку за затримку гри, оцінка — 7,6. Це був 26 виступ Луніна за Реал у сезоні-2023/2024.

Найкращим гравцем поєдинку визнали Орельєна Чуамені, який відзначився єдиним забитим голом у матчі, француз заробив 8,3 бала.

Раніше повідомлялося, що мюнхенська Баварія планує підписати українського воротаря.