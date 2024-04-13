Лунін вийде у старті Реала на матч Ла Ліги проти Мальорки

Джерело - Чемпіон.
Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін вийде у стартовому складі на матч 31 туру Ла Ліги проти Мальорки.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
📋 Our starting XI!— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) April 13, 2024
🆚 @RCD_MallorcaEN #RCDMallorcaRealMadrid pic.twitter.com/vP4ZdaRmyV
Поєдинок розпочнеться о 19:30, пряма трансляція буде доступна на медіаплатформі Мегого.
Для українця це буде 19 гра за королівський клуб в поточному сезоні іспанського чемпіонату.
Нагадаємо, напередодні Реал у шаленому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів зіграв унічию з Манчестер Сіті. Найнижчу оцінку отримав саме український голкіпер.