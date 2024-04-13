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07.04.2024 07:40 1025

Лунін вийде у старті Реала на матч Ла Ліги проти Мальорки

Сьогодні 18:00 125 0
Лунін вийде у старті Реала на матч Ла Ліги проти Мальорки
Getty Images
#Андрій Лунін, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Мальорка, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін вийде у стартовому складі на матч 31 туру Ла Ліги проти Мальорки.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок розпочнеться о 19:30, пряма трансляція буде доступна на медіаплатформі Мегого.

Для українця це буде 19 гра за королівський клуб в поточному сезоні іспанського чемпіонату.

Нагадаємо, напередодні Реал у шаленому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів зіграв унічию з Манчестер Сіті. Найнижчу оцінку отримав саме український голкіпер.

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