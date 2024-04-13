Президент Ла Ліги: Найкращі футболісти завжди грають у чемпіонаті Іспанії

Президент Ла Ліги Хав'єр Тевес вважає, що найкращі футболісти завжди грають в іспанському чемпіонаті.

Його слова передає Marсa.

"Якщо ви спитаєте мене, то найкращі футболісти завжди грають у Ла Лізі. Я на 99.99% впевнений, що Мбаппе перейде в Реал.

А ось із Голандом у короткостроковій перспективі буде більш складно, бо він не так довго перебував у Манчестер Сіті, щоб думати про відхід", — сказав Тевес.