Президент Ла Ліги: Найкращі футболісти завжди грають у чемпіонаті Іспанії

Головне
Довбик забив швидкий м'яч у ворота Атлетико й очолив перегони бомбардирів Ла Ліги
Сьогодні 15:48 6297
Гол Довбика не допоміг Жироні уникнути поразки від Атлетико: результати матчів 31 туру Ла Ліги
Сьогодні 17:07 176
Битва аутсайдерів: Оболонь у матчі з двома вилученнями зіграла внічию з Минаєм у 24 турі УПЛ
Сьогодні 14:59 1753
"Сьогодні вночі я був вигнаний зі студії. Ідіть на**й, власники Сетанти!" — харківський меценат Сапронов після матчу Світоліної
Сьогодні 10:17 1577 2
Важкий іспит для Шовковського, турнірний аперитив для Шахтаря: головні інтриги 24 туру УПЛ
Сьогодні 09:47 316
"Цей успіх — для народу України": Світоліна прокоментувала перемогу над Крістіан
Сьогодні 02:36 380
Світоліна впевнено подвоїла перевагу збірної України в матчі проти Румунії
Сьогодні 00:32 10067 5
Цуренко вольовою перемогою над Богдан відкрила рахунок у матчі Україна — Румунія
Вчора 22:26 5824 3
Епіцентр-Подоляни здолав Прометей у третій битві за чемпіонство України
Вчора 22:14 408
Україна вимагає відсторонити борців з Росії та Білорусі від Олімпіади-2024
Вчора 14:14 3660 1
Прямі трансляції
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 14:28 413
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 13:54 489
Нива - Чернігів - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Нива - Чернігів - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 13:00 433
Поділля - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Поділля - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 06:53 414
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Вчора 20:35 1363
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 14:00 513
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 13:33 687
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 17:28 280
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 16:43 839
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
07.04.2024 07:40 1022

Президент Ла Ліги: Найкращі футболісти завжди грають у чемпіонаті Іспанії

Сьогодні 16:47 87 0
Президент Ла Ліги: Найкращі футболісти завжди грають у чемпіонаті Іспанії
#Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Джерело - Marсa.

Президент Ла Ліги Хав'єр Тевес вважає, що найкращі футболісти завжди грають в іспанському чемпіонаті.

Його слова передає Marсa.

"Якщо ви спитаєте мене, то найкращі футболісти завжди грають у Ла Лізі. Я на 99.99% впевнений, що Мбаппе перейде в Реал.

А ось із Голандом у короткостроковій перспективі буде більш складно, бо він не так довго перебував у Манчестер Сіті, щоб думати про відхід", — сказав Тевес.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Мбаппе підписав довгостроковий контракт із мадридським Реалом. Також напередодні з'явилася інформація, що Барселона планує підписати лідера Наполі Хвічу Кварацхелію.

Коментарі ()
Популярне зараз
Світоліна впевнено подвоїла перевагу збірної України в матчі проти Румунії Світоліна впевнено подвоїла перевагу збірної України в матчі проти Румунії 10067 5
У Німеччині бояться, що Євро-2024 стане ціллю терористів У Німеччині бояться, що Євро-2024 стане ціллю терористів 4172
Довбик забив швидкий м'яч у ворота Атлетико й очолив перегони бомбардирів Ла Ліги Довбик забив швидкий м'яч у ворота Атлетико й очолив перегони бомбардирів Ла Ліги 6297
Цуренко вольовою перемогою над Богдан відкрила рахунок у матчі Україна — Румунія Цуренко вольовою перемогою над Богдан відкрила рахунок у матчі Україна — Румунія 5824 3
Битва аутсайдерів: Оболонь у матчі з двома вилученнями зіграла внічию з Минаєм у 24 турі УПЛ Битва аутсайдерів: Оболонь у матчі з двома вилученнями зіграла внічию з Минаєм у 24 турі УПЛ 1753
"Сьогодні вночі я був вигнаний зі студії. Ідіть на**й, власники Сетанти!" — харківський меценат Сапронов після матчу Світоліної "Сьогодні вночі я був вигнаний зі студії. Ідіть на**й, власники Сетанти!" — харківський меценат Сапронов після матчу Світоліної 1577 2
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 40014
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 26124
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 21362 2
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 51210
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 6742 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 57703 1