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Кварацхелія може продовжити кар'єру в Барселоні

Сьогодні 18:50 128 0
Кварацхелія може продовжити кар'єру в Барселоні
#Барселона, #Наполі, #Хвіча Кварацхелія

Джерело - Чемпіон.

Лідер Наполі Хвіча Кварацхелія влітку може продовжити кар'єру в іспанській Барселоні.

Про це повідомляє Diario AS.

За інформацією джерела, представники "блаугранас" вже контактували з оточенням грузинського форварда та самим футболістом. Незважаючи на бажання керівництва Наполі зберегти у своєму складі зірку клубу, заради чого йому готові підвищити зарплату втричі, ймовірність переходу в каталонський клуб є досить високою.

У поточному сезоні Кварацхелія відзначився 10 голами та 6 результативними передачами.

Діюча угода гравця з клубом розрахована до літа 2027 року.

Нагадаємо, що Хвіча разом зі збірної Грузії зробили історичне досягнення, здобувши путівку на Євро-2024.

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