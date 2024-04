Кварацхелія може продовжити кар'єру в Барселоні

Лідер Наполі Хвіча Кварацхелія влітку може продовжити кар'єру в іспанській Барселоні.

Про це повідомляє Diario AS.

За інформацією джерела, представники "блаугранас" вже контактували з оточенням грузинського форварда та самим футболістом. Незважаючи на бажання керівництва Наполі зберегти у своєму складі зірку клубу, заради чого йому готові підвищити зарплату втричі, ймовірність переходу в каталонський клуб є досить високою.

#FCBarcelona have been in contract with #Napoli in recent weeks in regards to Khvicha Kvaratskhelia. (Diario AS) pic.twitter.com/fzd4DGtm22