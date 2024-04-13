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07.04.2024 07:40 1022

Тренер Оболоні: Суддів я не коментую, але сьогодні був якийсь треш

Сьогодні 16:13 189 0
Тренер Оболоні: Суддів я не коментую, але сьогодні був якийсь треш
ФК Оболонь
#Іващенко, #Минай, #Оболонь, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - УПЛ-ТБ.

Головний тренер Оболоні Валерій Іващенко вважає, що суддя прийняв неправильне рішення з перебиттям пенальті в матчі 24 туру Української Прем'єр-ліги проти Миная.

Про це він розповів на ютуб-каналі УПЛ-ТБ.

"Суддів я не коментую, але сьогодні, якийсь треш був з перебиттям пенальті. Це буквоїдство. За духом гри це в ніякі ворота не лізе. Вийшов за лінію? Всі воротарі виходять за лінію, давайте вимірювати сантиметрами. Так можна за будь-якої подачі пенальті призначати, бо хтось кого тримає.

Це не балет, а футбол. Це все не прикрашає арбітра, якого взагалі не потрібно помічати на полі. Це не я кажу, а вболівальники, які все бачать. Але тепер потрібно переключатися на наступний матч", — сказав наставник.

Нагадаємо, матч завершився з рахунком 1:1. Протягом поєдинку арбітр показав дві червоні картки. У першому таймі вилучення отримав воротар "пивоварів" Олександр Рибка, а ближче до завершення матчу Сергій Корнійчук отримав другу жовту і зрівняв склади команд.

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