Тренер Оболоні: Суддів я не коментую, але сьогодні був якийсь треш

Головний тренер Оболоні Валерій Іващенко вважає, що суддя прийняв неправильне рішення з перебиттям пенальті в матчі 24 туру Української Прем'єр-ліги проти Миная.

Про це він розповів на ютуб-каналі УПЛ-ТБ.

"Суддів я не коментую, але сьогодні, якийсь треш був з перебиттям пенальті. Це буквоїдство. За духом гри це в ніякі ворота не лізе. Вийшов за лінію? Всі воротарі виходять за лінію, давайте вимірювати сантиметрами. Так можна за будь-якої подачі пенальті призначати, бо хтось кого тримає.

Це не балет, а футбол. Це все не прикрашає арбітра, якого взагалі не потрібно помічати на полі. Це не я кажу, а вболівальники, які все бачать. Але тепер потрібно переключатися на наступний матч", — сказав наставник.