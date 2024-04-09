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Сеньків розповів, які зарплати та преміальні платять в Оболоні

Сьогодні 16:30 229 0
Сеньків розповів, які зарплати та преміальні платять в Оболоні
#Оболонь, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Patreon KDK.

В Оболоні платять у середньому 2 тисячі доларів на місяць. 

Про це розповів співведучий програми KDK Андрій Сеньків. 

"Середня зарплата в Оболоні – 2 тисячі доларів на місяць. Що стосується премій, то за перемоги над Динамо, Шахтарем, Дніпром-1 та Зорею – це топ-4 минулого сезону – можна було отримати половину місячної зарплати. Премії за перемоги над іншими суперниками вдвічі менші", – сказав Сеньків. 

Після 22 туру Оболонь посідає 14 місце в турнірній таблиці чемпіонату України. Цього сезону команда Валерія Іващенка здобула дві перемоги над представниками топ-4 УПЛ сезону-2022/23 – на старті чемпіонату "пивовари" з рахунком 2:1 здолали Дніпро-1, а потім у Кубку України пройшли Динамо (1:0). 

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