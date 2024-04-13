Артета: Зінченко дуже важливий для нас

Джерело - BeanymanSports.
Головний тренер Арсенала Мікель Артета розповів, що українець Олександр Зінченко дуже важливий для команди.
Його слова передає BeanymanSports.
"Зінченко дуже важливий. Я думаю, що Алекс має здібність грати у будь-якому матчі та за будь-яких умов, залишаючись собою. Це велика річ.
У нього є певні труднощі, особливо через травми. Через них він не може знайти ігровий ритм та грати стабільно. Та зараз він повернувся у форму, провів кілька матчів і грає все краще і краще. Це дуже важливий гравець для нас", — сказав наставник.
У поточному сезоні українець зіграв 32 матчі за свій клуб, забив 1 м'яч та віддав 2 результативні передачі.
Нагадаємо, нещодавно Зінченко зустрівся з хлопчиком із Вінниці, в якого після обстрілу загинула мама. Напередодні Олександр розповів, що він готовий піти на фронт захищати Україну. На ці слова скептично відреагував відомий івуарійський футболіст.