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07.04.2024 07:40 1020

Артета: Зінченко дуже важливий для нас

Сьогодні 15:34 83 0
Артета: Зінченко дуже важливий для нас
#Арсенал (Лондон), #Олександр Зінченко

Джерело - BeanymanSports.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета розповів, що українець Олександр Зінченко дуже важливий для команди.

Його слова передає BeanymanSports.

"Зінченко дуже важливий. Я думаю, що Алекс має здібність грати у будь-якому матчі та за будь-яких умов, залишаючись собою. Це велика річ.

У нього є певні труднощі, особливо через травми. Через них він не може знайти ігровий ритм та грати стабільно. Та зараз він повернувся у форму, провів кілька матчів і грає все краще і краще. Це дуже важливий гравець для нас", — сказав наставник.

У поточному сезоні українець зіграв 32 матчі за свій клуб, забив 1 м'яч та віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, нещодавно Зінченко зустрівся з хлопчиком із Вінниці, в якого після обстрілу загинула мама. Напередодні Олександр розповів, що він готовий піти на фронт захищати Україну. На ці слова скептично відреагував відомий івуарійський футболіст.

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