Артета: Зінченко дуже важливий для нас

Головний тренер Арсенала Мікель Артета розповів, що українець Олександр Зінченко дуже важливий для команди.

Його слова передає BeanymanSports.

"Зінченко дуже важливий. Я думаю, що Алекс має здібність грати у будь-якому матчі та за будь-яких умов, залишаючись собою. Це велика річ.

У нього є певні труднощі, особливо через травми. Через них він не може знайти ігровий ритм та грати стабільно. Та зараз він повернувся у форму, провів кілька матчів і грає все краще і краще. Це дуже важливий гравець для нас", — сказав наставник.