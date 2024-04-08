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Минай - Полісся 2:3: огляд матчу УПЛ

Сьогодні 19:30 78 0
Минай - Полісся 2:3: огляд матчу УПЛ
#Минай, #Полісся

Джерело - Чемпіон.

Полісся на виїзді обіграло Минай у матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу сезону-2023/24.

Чемпіонат України - УПЛ
23 тур, 8 квітня

Минай - Полісся 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 9' Ернандес, 0:2 - 23' Ернандес, 0:3 - 59' Мустафаєв, 1:3 - 65' Устименко, 2:3 - 87' Устименко

Склади команд

Минай: Кемкін, Скиба, Нємчанінов, Чуєв (Піддубний 51'), Корнійчук (Ременяк 46'), Петько (Семотюк 67'), Вітенчук, Кисіль (Дмитрук 80'), Гунічев (Вакула 46'), Устименко, Кораблін.

Запасні: Бандура, Росул, Вашкеба, Матюшенко, Тищук, Попов, Демиденко

Полісся: Кудрик, Смоляков, Кравець, Чоботенко, Тейлор (Михайличенко 64'), Таллес Коста, Крушинський (Танковський 53'), Назаренко (Петряк 64'), Мустафаєв (Грицук 60'), Козак, Ернандес (Будківський 60')

Запасні: Бойко, Поспєлов, Шабанов, Чечер, Ндукве, Кравченко

Попередження: Гунічев 13', Петряк 76', Танковський 86', Семтоюк 90+9

Нагадаємо, що Шахтар завдяки дублю Бондаренка переграв Рух. Також Верес розгромно переміг Оболонь, а Чорноморець у більшості здолав Олександрію.

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