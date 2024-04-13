Довбик вийде у стартовому складі Жирони на матч проти Атлетико

Джерело - Чемпіон.

Український нападник Жирони Артем Довбик вийде у стартовому складі на матч 31 туру Ла Ліги проти Атлетико Мадрид.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Початок поєдинку о 15:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на медіаплатформі Мегого.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що у Віктора Циганкова травма литкового м'яза. Спортивний лікар повідомив, що він може вибути до кінця сезону.

Напередодні підопічні Мічела у важкому матчі перемогли Бетіс та зміцнили свої позиції в чільній четвірці турнірної таблиці, збільшивши перевагу над п'ятим Атлетиком з Більбао до 9 очок.