Поділля перемогло Металург, Інгулець здолав Епіцентр: результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 13 квітня, відбулися три матчі Першої ліги України з футболу.

Зокрема Поділля впевнено перемогло Металург, а Інгулець здолав Епіцентр.

Чемпіонат України - Перша ліга

4 тур, 12 квітня

Група "вибування"

Поділля — МФК Металург 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 16 Шейн, 1:1 - 22 Кобзар, 2:1 - 43 Корєшков, 3:1 - 65 Савчук

Нива Тернопіль — Чернігів 0:0

"Чемпіонська" група

Інгулець — Епіцентр 1:0

Гол: 1:0 - 66 Мельничук

13 квітня відбудуться ще 2 матчі Першої ліги.

"Чемпіонська" група:

13:30 Вікторія — Прикарпаття

Група "вибування":

14:30 Буковина — Гірник-Спорт

Прямі трансляції поєдинків доступні на ютуб-каналі ПФЛ.

Нагадаємо, раніше львівські Карпати здолали Лівий берег, а СК Полтава мінімально перемогла Агробізнес.