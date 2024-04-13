Інгулець здолав Епіцентр, Вікторія поступилася Прикарпаттю: результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У суботу, 13 квітня, відбулися п'ять матчів Першої ліги України з футболу.
Зокрема Поділля впевнено перемогло Металург, а Інгулець здолав Епіцентр.
Чемпіонат України - Перша ліга
4 тур, 12 квітня
Група "вибування"
Поділля — МФК Металург 3:1 (2:1)
Голи: 0:1 - 16 Шейн, 1:1 - 22 Кобзар, 2:1 - 43 Корєшков, 3:1 - 65 Савчук
Буковина — Гірник-Спорт 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 35 Палагнюк, 1:1 - 39 Тузенко
Нива Тернопіль — Чернігів 0:0
Група "Чемпіонська"
Інгулець — Епіцентр 1:0
Гол: 1:0 - 66 Мельничук
Вікторія — Прикарпаття 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 11 Кос
Нагадаємо, раніше львівські Карпати здолали Лівий берег, а СК Полтава мінімально перемогла Агробізнес.