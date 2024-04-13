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Інгулець здолав Епіцентр, Вікторія поступилася Прикарпаттю: результати матчів Першої ліги

Сьогодні 18:16 429 0
Інгулець здолав Епіцентр, Вікторія поступилася Прикарпаттю: результати матчів Першої ліги
#Буковина, #Вікторія, #Гірник Спорт, #Епіцентр, #Інгулець, #МФК Металург, #Нива Тернопіль, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Поділля, #Прикарпаття, #Чернігів

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 13 квітня, відбулися п'ять матчів Першої ліги України з футболу.

Зокрема Поділля впевнено перемогло Металург, а Інгулець здолав Епіцентр.

Чемпіонат України - Перша ліга
4 тур, 12 квітня
Група "вибування"

Поділля — МФК Металург 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 16 Шейн, 1:1 - 22 Кобзар, 2:1 - 43 Корєшков, 3:1 - 65 Савчук

Буковина — Гірник-Спорт 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 35 Палагнюк, 1:1 - 39 Тузенко

Нива Тернопіль — Чернігів 0:0

Група "Чемпіонська"

Інгулець — Епіцентр 1:0

Гол: 1:0 - 66 Мельничук

Вікторія — Прикарпаття 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 11 Кос

Нагадаємо, раніше львівські Карпати здолали Лівий берег, а СК Полтава мінімально перемогла Агробізнес.

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