Баварія прийме Кельн, дербі Боруссій, Лейпциг проти Вольфсбурга: розклад матчів Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13 квітня, відбудуться 6 матчів 29 туру німецької Бундесліги.

Зокрема, Баварія спробує зберегти примарні шанси на чемпіонство в матчі з Кельном, Лейпциг прийме Вольфсбург, а Боруссія Дортмунд зустрінеться з Боруссією Менхенгладбах.

Розклад матчів 29 туру Бундесліги на 13 квітня

16:30 Баварія — Кельн

16:30 Боруссія Менхенгладбах — Боруссія Дортмунд

16:30 Бохум — Гайденгайм

16:30 Майнц — Гоффенгайм

16:30 Лейпциг — Вольфсбург

19:30 Штутгарт — Айнтрахт

Нагадаємо, в матчі-відкритті туру Аугсбург здолав Уніон Берлін.