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Баварія прийме Кельн, дербі Боруссій, Лейпциг проти Вольфсбурга: розклад матчів Бундесліги

Сьогодні 13:00 111 0
Баварія прийме Кельн, дербі Боруссій, Лейпциг проти Вольфсбурга: розклад матчів Бундесліги
#Айнтрахт Франкфурт, #Баварія, #Боруссія Менхенгладбах, #Бохум, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Вольфсбург, #Гоффенгайм, #Кельн, #Майнц, #РБ Лейпциг, #Штутгарт, #Боруссії Дортмунд, #Гайденгайм

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13 квітня, відбудуться 6 матчів 29 туру німецької Бундесліги. 

Зокрема, Баварія спробує зберегти примарні шанси на чемпіонство в матчі з Кельном, Лейпциг прийме Вольфсбург, а Боруссія Дортмунд зустрінеться з Боруссією Менхенгладбах. 

Розклад матчів 29 туру Бундесліги на 13 квітня

  • 16:30 Баварія — Кельн
  • 16:30 Боруссія Менхенгладбах — Боруссія Дортмунд
  • 16:30 Бохум — Гайденгайм
  • 16:30 Майнц — Гоффенгайм
  • 16:30 Лейпциг — Вольфсбург
  • 19:30 Штутгарт — Айнтрахт

Нагадаємо, в матчі-відкритті туру Аугсбург здолав Уніон Берлін

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