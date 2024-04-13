Баварія прийме Кельн, дербі Боруссій, Лейпциг проти Вольфсбурга: розклад матчів Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 13 квітня, відбудуться 6 матчів 29 туру німецької Бундесліги.
Зокрема, Баварія спробує зберегти примарні шанси на чемпіонство в матчі з Кельном, Лейпциг прийме Вольфсбург, а Боруссія Дортмунд зустрінеться з Боруссією Менхенгладбах.
Розклад матчів 29 туру Бундесліги на 13 квітня
- 16:30 Баварія — Кельн
- 16:30 Боруссія Менхенгладбах — Боруссія Дортмунд
- 16:30 Бохум — Гайденгайм
- 16:30 Майнц — Гоффенгайм
- 16:30 Лейпциг — Вольфсбург
- 19:30 Штутгарт — Айнтрахт
Нагадаємо, в матчі-відкритті туру Аугсбург здолав Уніон Берлін.